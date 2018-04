Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (25.05.2015)

25 May, 2015 10:35

Baku. 25 May. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0493 AZN 1 EUR 1.1529 AZN 1 RUR 0.0210 AZN 1 AUD 0.8209 AZN 1 ARS 0.1170 AZN 100 BYR 0.0073 AZN 1 BRL 0.3391 AZN 1 AED 0.2857 AZN 1 ZAR 0.0881 AZN 100 KRW 0.0954 AZN 1 CZK 0.0420 AZN 100 CLP 0.1724 AZN 1 CNY 0.1692AZN 1 DKK 0.1546 AZN 1 GEL 0.4606AZN 1 HKD 0.1354AZN 1 INR 0.0165AZN 1 GBP 1.6237AZN 100 IDR 0.0080AZN 100 IRR 0.0037 AZN 1 SEK 0.1248AZN 1 CHF 1.1229AZN 1 ILS 0.2699 AZN 1 CAD 0.8536AZN 1 KWD 3.4753AZN 1 KZT 0.0056 AZN 1 KGS 0.0179 AZN 100 LBP 0.0696 AZN 1 MYR 0.2911AZN 1 MXN 0.0688AZN 1 MDL 0.0585AZN 1 EGP 0.1376AZN 1 NOK 0.1371AZN 100 UZS 0.0415 AZN 1 PLN 0.2791AZN 1 SGD 0.7838AZN 1 SAR 0.2798 AZN 1 SDR 1.4763AZN 1 TRY 0.4034AZN 1 TWD 0.0344 AZN 1 TJS 0.1672AZN 1 TMT 0.2998 AZN 1 UAH 0.0506 AZN 100 JPY 0.8625AZN 1 NZD 0.7662AZN 1 XAU 1263.99 AZN 1 XAG 17.9071 AZN 1 XPT 1202.41 AZN 1 XPD 819.9178 AZN