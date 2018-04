Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (09.06.2015)

9 June, 2015 10:16

Baku. 9 June. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0476 AZN 1 EUR 1.1858 AZN 1 RUR 0.0187 AZN 1 AUD 0.8061 AZN 1 ARS 0.1162 AZN 100 BYR 0.0067 AZN 1 BRL 0.3366 AZN 1 AED 0.2852 AZN 1 ZAR 0.0839 AZN 100 KRW 0.0935 AZN 1 CZK 0.0433 AZN 100 CLP 0.1659 AZN 1 CNY 0.1688AZN 1 DKK 0.1590 AZN 1 GEL 0.4609AZN 1 HKD 0.1351AZN 1 INR 0.0164AZN 1 GBP 1.6086AZN 100 IDR 0.0078AZN 100 IRR 0.0037 AZN 1 SEK 0.1264AZN 1 CHF 1.1308AZN 1 ILS 0.2725AZN 1 CAD 0.8454AZN 1 KWD 3.4611AZN 1 KZT 0.0056 AZN 1 KGS 0.0178AZN 100 LBP 0.0694AZN 1 MYR 0.2784AZN 1 MXN 0.0671AZN 1 MDL 0.0577AZN 1 EGP 0.1374AZN 1 NOK 0.1341AZN 100 UZS 0.0412AZN 1 PLN 0.2838AZN 1 SGD 0.7735AZN 1 SAR 0.2793 AZN 1 SDR 1.4630 AZN 1 TRY 0.3814AZN 1 TWD 0.0337 AZN 1 TJS 0.1673AZN 1 TMT 0.2993 AZN 1 UAH 0.0496 AZN 100 JPY 0.8314AZN 1 NZD 0.7459AZN 1 XAU 1231.56 AZN 1 XAG 16.8299 AZN 1 XPT 1160.74 AZN 1 XPD 780.4725 AZN