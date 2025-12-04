Yusif Məmmədəliyevin qızı atasının xatirəsinə olan ehtirama görə Prezidentə təşəkkür edib
Elm və təhsil
- 04 dekabr, 2025
- 12:00
Yusif Məmmədəliyevin ailəsi akademikin xatirəsinə olan ehtirama görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə akademik Yusif Məmmədəliyevin qızı Sevda Məmmədəliyeva dekabrın 4-də Bakıda keçirilən Yusif Məmmədəliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş "Yusif Məmmədəliyev: Elm. irs. innovasiyalar" adlı beynəlxalq konfransda deyib.
Onun sözlərinə görə, akademikin həyat yolu onu tanıyanlar üçün sadəcə elmi yox, həm də vətənə bağlılıq, xidmət yoludur:
"Bu gün yüzlərlə şəxsin Yusif Məmmədəliyevin davamçısı olması bunun bariz nümunəsidir. Akademikin xatirəsinə göstərilən böyük ehtirama görə ailəmiz adından Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edirəm".
