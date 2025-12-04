Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Дочь Юсифа Мамедалиева поблагодарила президента Ильхама Алиева за уважение к памяти академика

    Наука и образование
    • 04 декабря, 2025
    • 12:23
    Дочь Юсифа Мамедалиева поблагодарила президента Ильхама Алиева за уважение к памяти академика

    Дочь Юсифа Мамедалиева Севда Мамедалиева выразила благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за уважение к памяти академика.

    Как сообщает Report, об этом она заявила на международной конференции в Баку, посвященной 120-летию академика.

    Мамедалиева отметила, что для тех, кто знает академика, его жизненный путь - это не только научная деятельность, но и пример преданности своей Родине и служения обществу.

    "То, что сегодня сотни людей считают себя последователями Юсифа Мамедалиева, является ярким тому подтверждением. От имени нашей семьи я благодарю президента Ильхама Алиева за большое уважение, проявленное к памяти отца", - сказал он.

    Лента новостей