"Yüksəliş" müsabiqəsi bəzi təlim mərkəzlərinin qeyri-rəsmi elanlarına münasibət bildirib
Elm və təhsil
- 25 fevral, 2026
- 12:00
Son günlər bəzi təlim mərkəzləri "Yüksəliş" müsabiqəsinin adı və loqosundan istifadə olunmaqla sınaq imtahanları və hazırlıq proqramlarına dair elanlar paylaşır.
"Report" xəbər verir ki, bu məsələ ilə bağlı "Yüksəliş" müsabiqəsi münasibət bildirib.
Vurğulanıb ki, qeyd olunan fəaliyyətlərin müsabiqə ilə heç bir təşkilati və ya hüquqi əlaqəsi mövcud deyil:
"VI "Yüksəliş" müsabiqəsinin qeydiyyat mərhələsi hələ elan edilməyib. Rəsmi imtahan tarixləri, eləcə də müsabiqə ilə bağlı bütün rəsmi məlumatlar yalnız "Yüksəliş" müsabiqəsinin rəsmi səhifəsi və sosial media hesabları vasitəsilə paylaşılır. Namizədlərdən xahiş edirik ki, məlumatları yalnız rəsmi mənbələrdən əldə etsinlər və qeyri-rəsmi elanlara qarşı diqqətli yanaşsınlar".
Son xəbərlər
13:14
AMEA-nın Qarabağ elmi bölməsi yaradılacaqElm və təhsil
13:12
Qazaxıstanda "Su-30SM" qırıcısı qəzaya uğrayıbRegion
13:06
Azərbaycan qarğıdalı idxalını 62 %-dən çox azaldıbASK
13:06
Ukrayna Rusiyanın kimya zavoduna hücum edib, dörd nəfər ölübDigər ölkələr
13:03
Ceyhun Əmrahov dünya çempionatında qızıl medal hədəfləyirFərdi
12:53
Tbilisi, Kaxeti və Kvemo Kartlidə saxta terror mesajları yayan şübhəlilər saxlanılıbRegion
12:41
Yaqub Mahmudov: "Türkdilli dövlətlər" ifadəsindən əl çəkmək lazımdırElm və təhsil
12:38
Luvr muzeyinin yeni direktoru Kristof Leribo olacaqDigər ölkələr
12:38