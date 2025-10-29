Yeni tədris ilində lisey və gimnaziyalara şagird qəbulu elektron formada ola bilər
Elm və təhsil
- 29 oktyabr, 2025
- 15:27
2026-2027-ci tədris ili üzrə lisey və gimnaziyalara şagird qəbulu elektron formada ola bilər.
"Report" xəbər veri ki, bunu Təhsil İnstitutunun direktor müavini Fuad Qarayev deyib.
Onun sözlərinə görə, elektron qəbul üçün infrastruktur qurulmalıdır:
"Bu istiqamətdə görülən hazırlıqları yekunlaşdıra bilsək, növbəti ildən qəbul elektron formada olacaq. Həmçinin imtahan sualları təkmilləşdiriləcək".
Qeyd edək ki, növbəti tədris ili üzrə lisey və gimnaziyalara şagird qəbulu yalnız 7-ci siniflər üzrə aparılacaq.
Son xəbərlər
15:52
Azərbaycan Kuboku: Daha iki komanda 1/8 finala vəsiqə qazanıbFutbol
15:50
Simonyan: "Tramp marşrutu" nəqliyyat və enerji kommunikasiyaları üçün imkanlar yaradacaqRegion
15:50
Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondların ümumi dəyəri dəyişməyibMaliyyə
15:42
Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıbMaliyyə
15:39
Paşinyanın partiyası növbədənkənar seçkilərə getməyi planlaşdırmırRegion
15:33
Azərbaycan Monteneqrodakı Avropa çempionatında 47 şahmatçı ilə təmsil olunacaqFərdi
15:32
Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıbMaliyyə
15:32
Yalçın Rəfiyev Berris Ekinci ilə ikitərəfli və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibXarici siyasət
15:32