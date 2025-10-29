İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Yeni tədris ilində lisey və gimnaziyalara şagird qəbulu elektron formada ola bilər

    Elm və təhsil
    • 29 oktyabr, 2025
    • 15:27
    Yeni tədris ilində lisey və gimnaziyalara şagird qəbulu elektron formada ola bilər

    2026-2027-ci tədris ili üzrə lisey və gimnaziyalara şagird qəbulu elektron formada ola bilər.

    "Report" xəbər veri ki, bunu Təhsil İnstitutunun direktor müavini Fuad Qarayev deyib.

    Onun sözlərinə görə, elektron qəbul üçün infrastruktur qurulmalıdır:

    "Bu istiqamətdə görülən hazırlıqları yekunlaşdıra bilsək, növbəti ildən qəbul elektron formada olacaq. Həmçinin imtahan sualları təkmilləşdiriləcək".

    Qeyd edək ki, növbəti tədris ili üzrə lisey və gimnaziyalara şagird qəbulu yalnız 7-ci siniflər üzrə aparılacaq.

