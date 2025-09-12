Yeni tədris ili əlaqədar məktəblərə 40 minə yaxın kompüter verilib
Elm və təhsil
- 12 sentyabr, 2025
- 10:38
Yeni tədris ili üçün məktəblərdə şagirdlərin istifadəsi üçün 40 minə yaxın kompüter verilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin (MÜTDA) direktoru Eşqi Bağırov yeni tədris ilinə həsr olunan tədbirdə çıxışı zamanı deyib.
O bildirib ki, ilin sonuna kimi proses davam edəcək:
"Məqsəd hər 6 şagirdə bir kompüterin düşməsini təmin etməkdir".
