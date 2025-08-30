Xaçmazda 650 məzun tələbə olub, 33-ü məktəbi fərqlənmə attestatı ilə bitirib
- 30 avqust, 2025
- 11:02
Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətində Xaçmazda tələbə olan şəhid övladları və 600-dən yüksək bal toplayan məzunlarla görüş keçirilib.
"Report" xəbər veri ki, Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elnur Rzayev görüşdə tələbə adını qazanan məzunları, onların valideynlərini və müəllimlərini təbrik edib.
Quba-Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsinin müdiri Coşqun Əliyev isə rayonda təhsilin inkişafı istiqamətində görülən işlərdən və əldə olunan uğurlardan danışıb.
Qeyd edib ki, bu il Xaçmaz rayonu üzrə 33 məzun tam orta məktəbi fərqlənmə attestatı ilə bitirib. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında 19 nəfər 600-dən yüksək bal toplayıb. Ümumilikdə 650 məzun tələbə adını qazanıb.
Sonda tələbə adını qazanan şəhid övladları və 600 baldan yuxarı nəticə göstərərək ali təhsil müəssisələrinə qəbul olan məzunlara fəxri fərman və qiymətli hədiyyələr təqdim olunub, xatirə şəkli çəkdirilib.