UniDestin Təhsil Mərkəzində IELTS Sınaq İmtahanı keçiriləcək
- 28 noyabr, 2025
- 13:28
Xaricdə təhsil və beynəlxalq sertifikatlar üçün mühüm addımlardan biri olan IELTS imtahanına hazırlıqda real təcrübə qazanmaq istəyən tələbələr üçün UniDestin Təhsil Mərkəzi sınaq imtahanları təşkil edir.
"Report" xəbər verir ki, sınaq imtahanları dekabrın 3-ü, 4-ü və 5-də, saat 10:30 və 14:00-da mərkəzdə keçiriləcək.
Qeyd edilib ki, sınaq imtahanı IELTS-in rəsmi qaydalarına tam uyğun keçiriləcək və iştirakçılara real imtahan atmosferini əvvəlcədən yaşamaq imkanı yaradacaq. Belə ki, "Listening" 30 dəqiqə, "Reading" 60 dəqiqə, "Writing" 60 dəqiqə, "Speaking" mərhələsi isə fərdi müsahibə formatında olacaq.
İmtahanın məqsədi iştirakçıların bilik və bacarıqlarını obyektiv qiymətləndirmək, vaxt idarəetməsini yoxlamaq və real IELTS imtahanına nə dərəcədə hazır olduqlarını müəyyən etməkdir. Həmçinin nəticələr əsasında iştirakçılara səviyyə və inkişaf etməli olduqları sahələr barədə ətraflı məlumat təqdim olunur.
Təhsil şirkətinin sınaq imtahanına qoşulanlar üçün xüsusi kupon təklifləri də var:
- IELTS-ə UniDestinlə hazırlaş- 3 ödənişsiz sınaq imtahanı qazan!
- IELTS kursuna yazıl-Speaking dərsləri pulsuz!
Qeydiyyat və əlavə məlumat üçün UniDestin Təhsil Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
Yer sayı məhduddur.
UniDestin Təhsil Mərkəzi bildirib ki, tələbələri IELTS imtahanına maksimum hazır görmək və onların uğurunu təmin etmək üçün real sınaq imtahanları və bonus imkanları təqdim edir.
Əlaqə:
+994 55 848 03 09
+994 50 836 44 99
Veb: www.unidestin.com
E-poçt: [email protected]
Ünvan: 203 Nizami ST, Bakı( AF Business House, 4-cü mərtəbə)