    Təhsil kreditinə müraciətin vaxtı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    • 28 avqust, 2025
    • 13:00
    Ödənişli əsaslarla ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə qəbul olunmuş abituriyentlər təhsil tələbə kreditinə  üçün 28 avqust – 8 sentyabr tarixlərində portal.edu.az platformasında qeydiyyatdan keçməlidirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Tələbə Krediti Fondu məlumat yayıb. 

    Bildirilib ki, qeydiyyat zamanı paralel olaraq tələbələr www.e-ttkf.edu.az portalı vasitəsilə təhsil tələbə krediti üçün müraciət edə bilərlər.

