Təhsil kreditinə müraciətin vaxtı açıqlanıb
Elm və təhsil
- 28 avqust, 2025
- 13:00
Ödənişli əsaslarla ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə qəbul olunmuş abituriyentlər təhsil tələbə kreditinə üçün 28 avqust – 8 sentyabr tarixlərində portal.edu.az platformasında qeydiyyatdan keçməlidirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Tələbə Krediti Fondu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, qeydiyyat zamanı paralel olaraq tələbələr www.e-ttkf.edu.az portalı vasitəsilə təhsil tələbə krediti üçün müraciət edə bilərlər.
