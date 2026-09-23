İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edilib

    Elm və təhsil
    • 23 sentyabr, 2026
    • 10:25
    Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edilib

    Tam (11 illik) orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə sentyabrın 23-27-də ixtisas seçimi aparılacaq.

    Bu barədə "Report"a Dövlət İmtahan Mərkəzindən (DİM) məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, orta ixtisas təhsili müəssisə­lərinin boş qalan yerlərinə tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak etmək üçün ixtisas se­çiminə ümumi balı 50-dən, tədris dili (Azərbaycan dili və ya rus dili) və riyaziyyat fənlərinin hər biri üzrə balı 10-dan az olmayan (xarici dil fənni üzrə bal məhdudiyyəti tətbiq edilmir) abituriyentlər buraxılırlar.

    Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasların müsabiqəsinə isə ümumi balı 40-dan az olmayan (fənlər üzrə bal məhdudiyyəti tətbiq edilmir) və müvafiq komissiya tərəfindən keçirilən qabiliyyət imtahan­larından "məqbul" alan abituriyentlər buraxılırlar.

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) Orta ixtisas təhsili müəssisələri (kolleclər)

    Son xəbərlər

    12:35

    Nazirlik: II rübdə 22 dövlət müəssisəsinin monitorinqi aparılıb

    Maliyyə
    12:35

    İsveçin səfiri: Azərbaycanla Avropa İttifaqı münasibətlərində müsbət dinamika var

    Xarici siyasət
    12:33

    Bərdədə avtomat silah və patronlar aşkarlanıb, şübhəli saxlanılıb

    Hadisə
    12:33

    Səfir: İsveçdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iki ölkə arasında əlaqələrə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    12:27
    Foto

    İlham Əliyev İsveçin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib

    Daxili siyasət
    12:25

    "Azəristiliktəchizat": Məcburi köçkünlər göstərilən xidmətin dəyərinin 47 %-ni ödəyib

    Energetika
    12:23

    Qırmızı bülletenlə axtarışda olan şəxs Azərbaycandan Türkiyəyə ekstradisiya edilib

    Region
    12:20

    "Zaqatala"nın futbolçusu Elxan Məmmədov 6 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    12:16

    Azərbaycan-Çin beynəlxalq avtomobil daşımaları sazişi mübadilə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti