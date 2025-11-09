İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    NDU-nun müəllim və tələbələri Haçdağa zirvə yürüşü edib

    Elm və təhsil
    • 09 noyabr, 2025
    • 15:37
    NDU-nun müəllim və tələbələri Haçdağa zirvə yürüşü edib

    8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin bir qrup tələbələri Haçadağın zirvəsinə ekstremal yürüş edib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, yürüşə universitetin "Beynəlxalq ticarət və menecment" kafedrasının müəllimi Vüsal Hüseynov rəhbərlik edib.

    İştirakçılar Culfa rayonunun Gal kəndindən Haçadağa doğru hərəkətə başlayıb, çətin relyefə görə 2414 metr yüksəklikdəki zirvəyə çatmaq üçün 5 saat yol qət ediblər.

    Burada iştirakçılar Ümummilli Lider Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla anıb, Dövlət Himnini ifa ediblər. "Qarabağ Azərbaycandır!", "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!", "Zəfər bizim, zirvə bizim!", "Yaşasın müstəqil Azərbaycan" kimi şüarlar səsləndirilib.

    Tələbələr vətənlə bağli şeirlər oxuyub, vətənpərvər mahnılar ifa ediblər.

    Qeyd edək ki, zirvə yürüşünün əsas məqsədi Zəfər Gününün 5-ci ildönümünü qeyd etmək, şəhidlərimizin şücaətinə ehtiram göstərmək olub.

    Zəfərə gedən yol Naxçıvan yürüş

    Son xəbərlər

    16:23

    Apple yeni Aİ qanunlarını ziddiyyət təşkil etməkdə ittiham edib

    Digər ölkələr
    16:13

    Sabah bəzi yollarda görmə məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    15:57

    Çin "Nexperia" ilə bağlı Aİ-nin Niderlanda təsirini artırmağa ümid edir

    Digər ölkələr
    15:38

    Azərbaycanın basketbol millisi Bakıda Türkiyə klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirib

    Komanda
    15:37
    Foto

    NDU-nun müəllim və tələbələri Haçdağa zirvə yürüşü edib

    Elm və təhsil
    15:28

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu İslamiadada finala yüksəlib - YENİLƏNİB

    Fərdi
    15:15

    İran Pakistanla Əfqanıstanı barışdırmaq istəyir

    Region
    14:38

    Xəzər sahilində daha 71 ölü suiti aşkarlanıb

    Region
    14:15
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Tehran Məmmədov İslamiadanı medalsız başa vurub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti