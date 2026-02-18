İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Naxçıvanda icma əsaslı qruplara 366 uşaq cəlb olunub

    Elm və təhsil
    • 18 fevral, 2026
    • 15:10
    Naxçıvanda icma əsaslı qruplara 366 uşaq cəlb olunub

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) icma əsaslı qruplara 366 uşaq cəlb edilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə məlumat muxtar respublikanın Təhsil Nazirliyində 2025-ci ildə görülmüş işlərin nəticələri, 2026-ci ildə qarşıda duran vəzifələrlə bağlı keçirilən kollegiya iclasında açıqlanıb.

    Qeyd olunub ki, muxtar respublikada məktəbəqədər təhsil pilləsi üzrə 20 təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir və hazırda həmin müəssisələrdə 198 qrup üzrə 3 min 461 uşaq təhsil alır.

    Bildirilib ki, 2025-ci il üzrə aparılan sorğulara əsasən, 1749 uşaq qəbul edilib. Bununla yanaşı, 740 uşaq gözləmə siyahısındadır.

    Mövcud statistikaya görə, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində 163 vakansiya mövcuddur.

    Eyni zamanda, 13 ümumi təhsil müəssisəsində fəaliyyət göstərən 25 icma əsaslı məktəbəqədər təhsil qrupuna ümumilikdə 366 uşaq cəlb olunub.

    Təhsil Naxçıvan məktəbəqədər təhsil müəssisələri

    Son xəbərlər

    15:46

    "The Liberum": Azərbaycan "yaşıl enerji" ixracatçısı statusunu möhkəmləndirir

    Energetika
    15:45

    Ekspert: Xəzərin dibi ilə boru kəmərlərinin olmaması Mərkəzi Asiya ölkələri üçün risklər yaradır

    Xarici siyasət
    15:44
    Foto

    Mədəniyyət naziri Qaxda vətəndaş qəbulu keçirib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:29

    KOB evlərində "G2B" xidmətlər göstərən qurumların adları açıqlanıb

    İqtisadiyyat
    15:26

    Fərhad Məmmədov: Hazırda beynəlxaq hüquq ölkələrin təhlükəsizliyini təmin etmir

    Xarici siyasət
    15:24

    Universitet və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    15:22

    Ekspert: Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə regional əməkdaşlığı gücləndirir

    Xarici siyasət
    15:22
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Yıldız Texniki Universitetinin dəstəyi ilə Biotexnologiya Mərkəzi qurulur

    Elm və təhsil
    15:19

    "Ferrum Kapital"ın istiqrazlarına 51 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti