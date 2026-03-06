Mingəçevir Dövlət Universitetində regionun ən böyük su araşdırmaları laboratoriyasının açılışı olub
06 mart, 2026
- 12:22
Mingəçevir Dövlət Universitetində 2026-cı ilin 6 mart tarixində Regional Su Mükəmməlliyi və Dayanıqlılıq Laboratoriyasının açılışı münasibətilə tədbir keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, tədbirdə universitetin rektoru Anar Eminov, universitetin akademik-inzibati heyət üzvləri və Fizika və ekologiya kafedrasının müəllimləri iştirak ediblər.
Açılış zamanı bildirilib ki, yeni laboratoriyanın fəaliyyətə başlaması MDU-da su resurslarının elmi əsaslarla öyrənilməsi, suyun keyfiyyət göstəricilərinin daha dəqiq monitorinqi və region üçün aktual olan su məsələlərinə praktik həllərin hazırlanması baxımından mühüm addımdır.
Rektor Anar Eminov laboratoriyanın yaradılmasının universitetin tədqiqat potensialını gücləndirdiyini, həmçinin su təhlükəsizliyi və ekoloji rifahla bağlı maarifləndirici və tətbiqi təşəbbüslər üçün yeni imkanlar açdığını vurğulayıb.
Laboratoriyada su analizlərinin aparılması və müxtəlif analiz nəticələrinin əldə edilməsi üçün müasir avadanlıq və alətlər yerləşdirilib. Bu çərçivədə suyun fiziki-kimyəvi göstəricilərinin (pH, temperatur, elektrik keçiriciliyi, sərtlik, bulanıqlıq və s.), eləcə də əsas tərkib elementlərinin (məsələn, nitratlar, fosfatlar, xloridlər və digər indikatorlar) müəyyənləşdirilməsinə imkan verən ölçmə və analiz cihazlarından istifadə nəzərdə tutulur.
Bununla yanaşı, nümunələrin götürülməsi və hazırlanması (filtrasiya, saxlanma, təhlükəsiz işləmə prosedurları) üçün zəruri laboratoriya infrastrukturu yaradılıb.
Yeni laboratoriya MDU-nun müəllimlərinə və tədqiqatçılarına su və ətraf mühitlə bağlı mövzular üzrə elmi araşdırmalarını daha sistemli şəkildə aparmağa, tələbələrə isə müvafiq ixtisas fənlərini real laboratoriya mühitində, tətbiqi bacarıqlarla mənimsəməyə şərait yaradacaq.
Eyni zamanda, regionda su ilə bağlı laboratoriya araşdırmalarının genişləndirilməsi üçün imkanların formalaşdırılması - yerli ehtiyacların elmi ölçmə və analizlərlə dəstəklənməsi, su keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə metodik yanaşmaların tətbiqi və nəticələrin praktik qərarverməyə töhfəsi - laboratoriyanın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən olacaq.
Qeyd edək ki, Regional Su Mükəmməlliyi və Dayanıqlılıq Laboratoriyası suyun keyfiyyətinin qorunması, resurslardan səmərəli istifadə, ekoloji risklərin vaxtında müəyyənləşdirilməsi və dayanıqlı yanaşmaların elmi əsaslarla təşviqi baxımından universitet–cəmiyyət əməkdaşlığını gücləndirən yeni bir elmi-tətbiqi platforma kimi fəaliyyət göstərəcək.