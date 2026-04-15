    Magistraturaya qəbulun 2-ci cəhdində iştirak üçün 23 mindən çox şəxs ərizəsini təsdiqləyib

    Elm və təhsil
    • 15 aprel, 2026
    • 15:48
    Magistraturaya qəbulun 2-ci cəhdində iştirak üçün 23 mindən çox şəxs ərizəsini təsdiqləyib

    Magistratura səviyyəsi üzrə qəbul imtahanının ikinci cəhdinə qeydiyyat başa çatıb.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, 2026/2027-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanının ikinci cəhdi üzrə ümumilikdə 23 min 79 nəfər qeydiyyatdan keçib.

    Qeydiyyatdan keçənlərin 21 365 nəfəri Azərbaycan bölməsi, 1714 nəfəri isə rus bölməsi üzrə imtahanda iştirak edəcək.

    Ən çox namizəd ingilis dilini seçib. Bu dil üzrə ümumilikdə 19 948 nəfər qeydiyyatdan keçib. Onlardan 18 264 nəfəri Azərbaycan, 1 684 nəfəri rus bölməsi üzrədir.

    Rus dili üzrə 2671, fransız dili üzrə 219, alman dili üzrə 237, fars dili üzrə 3, ərəb dili üzrə isə cəmi 1 nəfər qeydiyyatdan keçib.

    Qeyd edək ki, qəbul imtahanının (II cəhd) mayın 17-də keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) Magistraturaya qəbul

