İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Lütfi Zadənin çalışdığı Berkli Universitetində inkişaf və sülh mərkəzi yaradılıb

    Elm və təhsil
    • 30 sentyabr, 2025
    • 13:18
    Lütfi Zadənin çalışdığı Berkli Universitetində inkişaf və sülh mərkəzi yaradılıb

    Dünya şöhrətli azərbaycanlı alim, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi Lütfi Zadənin uzun illər çalışdığı və fəxri professor olduğu Berkli Kaliforniya Universitetində "Münaqişədən sonrakı inkişaf araşdırmaları üzrə Kühn Təşəbbüsü" mərkəzi yaradılıb.

    Bu barədə "Report"a Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun (BAMF) prezidenti Umud Mirzəyev məlumat verib.

    O bildirib ki, mərkəz Azərbaycanın yaxın dostu, "Sülhün Kökləri" (Roots of Peace) təşkilatının qurucu rəhbəri və 2023-cü ilin Dünya Ərzaq Mükafatı laureatı olan Haydi Kuhnün təşəbbüsü ilə yaradılıb.

    Açılış mərasimi çərçivəsində dünyanın nüfuzlu alimlərinin, müvafiq sahə üzrə mütəxəssislərin və humanitar missiya daşıyan təşkilat liderlərinin iştirakı ilə "Kənd təsərrüfatı vasitəsilə sülhün yetişdirilməsi və sülh iqtisadiyyatının müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda müzakirə təşkil olunub.

    Tədbirdə iştirak edən U.Mirzəyev "Kühn Təşəbbüsü sülh mərkəzi"nin Xarici Müşavirlər Şurasının üzvü seçilib.

    Mərasimdə çıxış edən H.Kuhn sözügedən təşəbbüsü təkcə Berkli Universiteti üçün deyil, bütün dünya ictimaiyyəti üçün tarixi bir məqam kimi qiymətləndirib:

    "İyirmi ildən artıqdır ki, "Sülhün Kökləri" təşkilatı müharibədən zərər çəkmiş regionlarda minalı sahələri məhsuldar ərazilərə çevirmək üçün çalışır. Berkli Universitetinin dəstəyi ilə artıq bu missiyanı genişləndirmək və sülhə can atan icmalar üçün praktik həllər işləyib hazırlayacaq akademik mərkəzə sahibik".

    Lütfi Zadə Berkli Universiteti Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu Umud Mirzəyev

    Son xəbərlər

    13:31
    Foto

    Əli Əsədov MDB Hökumət Başçıları Şurası üzvlərinin Lukaşenko ilə görüşündə iştirak edib

    Xarici siyasət
    13:25

    Prezident və Birinci vitse-prezident Cabir İmanovun vida mərasiminə əklil göndərib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:24

    Türkiyə yığmasının üzvü: "III MDB Oyunlarında çövkən yarışının favoriti Azərbaycandır"

    Komanda
    13:23

    Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan məhkumların icbari tibbi sığortadan yararlanma təklifi I oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:21

    Braziliya səfiri: Prezident İlham Əliyevin COP30-da iştirakını gözləyirik

    COP29
    13:19

    Natalya Moçu: Bakı rəqəmsal inkişaf məsələlərinin müzakirəsi üçün platformaya çevriləcək

    İnfrastruktur
    13:18

    Siyavuş Novruzov: İcbari tibbi sığortanın sənədləşmə prosesi sadələşdirilməlidir

    Daxili siyasət
    13:18
    Foto

    Lütfi Zadənin çalışdığı Berkli Universitetində inkişaf və sülh mərkəzi yaradılıb

    Elm və təhsil
    13:16

    Kiyevdə Azərbaycanla SES tikintisində tərəfdaşlıq imkanları müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti