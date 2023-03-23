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“Google Scholar”da ən çox istinad edilən dəqiq elmlər üzrə azərbaycanlı alimlərin adları açıqlanıb - SİYAHI

“Google Scholar”da ən çox istinad edilən dəqiq elmlər üzrə azərbaycanlı alimlərin adları açıqlanıb - SİYAHI Fizika, Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi üzrə AMEA-nın həqiqi və müxbir üzvlərinin əsərlərinə “Google Scholar”da istinadlarla bağlı statistika məlum olub.
Elm və təhsil
23 Mart , 2023 16:30
“Google Scholar”da ən çox istinad edilən dəqiq elmlər üzrə azərbaycanlı alimlərin adları açıqlanıb - SİYAHI

Fizika, Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi üzrə AMEA-nın həqiqi və müxbir üzvlərinin əsərlərinə “Google Scholar”da istinadlarla bağlı statistika məlum olub.

“Report” xəbər verir ki, siyahıda Akademiyanın 36 üzvünün adı yer alıb.

“Google Scholar”da ən çox istinad edilən şəxs AMEA-nın müxbir üzvü Vaqif Quliyevdir. Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşı olan V.Quliyevin əsərlərinə istinad sayı 4 778-dir.

İkinci sırada isə 4 378 istinadla İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun baş direktoru, akademik Rasim Əliquliyev qərarlaşıb. Növbəti yerlərdə Surxay Əkbərov, Rafiq Əliyev və başqalarıdır. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, keçmiş təhsil naziri Misir Mərdanov siyahıda 15-cidir.

Tam siyahı ilə aşağıdakı cədvəldən tanış olmaq olar:

Adı və soyadı

İş yeri

Elmi rütbəsi

İstinad

sayı

Mənbə

1

Vaqif Quliyev

Bakı Dövlət Universiteti

AMEA-nın müxbir üzvü

4778

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=mIMOgTEAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

2

Rasim Əliquliyev

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

Akademik

4378

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=S6u8m58AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

3

Surxay Əkbərov

Yıldız Texniki Universiteti

AMEA-nın müxbir üzvü

4052

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=kzxdlk8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

4

Rafiq Əliyev

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

AMEA-nın müxbir üzvü

3722

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=cImKi4cAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

5

Ramiz Alıquliyev

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

AMEA-nın müxbir üzvü

3072

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=cV0HqdgAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

6

Nazim Məmmədov

Fizika İnstitutu

Akademik

2927

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=15xeu46PTvsC&view_op=list_works&sortby=pubdate

7

Fikrət Əliyev

Bakı Dövlət Universiteti

Akademik

2011

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=eGcc7Y8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

8

Oktay Qasımov

Biofizika İnstitutu

AMEA-nın müxbir üzvü

1797

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=RYqt-4sAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

9

Kamil Aydazadə

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu

AMEA-nın müxbir üzvü

1616

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=DGU_UbsAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

10

Əli Abbasov

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu

Akademik

1550

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=5tsGkK8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

11

Telman Əliyev

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu

Akademik

1293

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=iA-X-p0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

12

Bilal Bilalov

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

AMEA-nın müxbir üzvü

1286

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=uRIpirwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

13

Ağasi Məlikov

Milli Aviasiya Akademiyası

AMEA-nın müxbir üzvü

1156

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=CxgS-98AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

14

Namiq Cəlilov

Şamaxı Atrofizika Rəsədxanası

AMEA-nın müxbir üzvü

828

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=lbLRnnEAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

15

Misir Mərdanov

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

AMEA-nın müxbir üzvü

766

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=R52oi2kAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

16

Adil Qəribov

AMEA-nın müşaviri

Akademik

754

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=8NUynw4AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

17

Məsumə Məmmədova

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

AMEA-nın müxbir üzvü

653

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=EfEWyaIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

18

Cavad Abdinov

Fizika İnstitutu

Akademik

540

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=mD9uxuIAAAAJ&sortby=pubdate

19

Vaqif İbrahimov

Bakı Dövlət Universiteti

AMEA-nın müxbir üzvü

471

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ud9NcLgAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

20

Aydın Kazımzadə

Bakı Dövlət Universiteti

AMEA-nın müxbir üzvü

426

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=U97rsIwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

21

Oqtay Səmədov

Radiasiya Problemləri İnstitutu

AMEA-nın müxbir üzvü

398

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=K4JK8DwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

22

Geylani Pənahov

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

AMEA-nın müxbir üzvü

256

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=DJo9qQQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

23

Arif Həşimov

Fizika İnstitutu

Akademik

233

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=aWzYQXcAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

24

Məhəmməd Mehdiyev

Bakı Dövlət Universiteti

Akademik

213

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=gWGul7-QVSgC&view_op=list_works&sortby=pubdate

25

Əminağa Sadıqov

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu

AMEA-nın müxbir üzvü

141

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=qv1XIbQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

26

Səlimə Mehdiyeva

Fizika İnstitutu

AMEA-nın müxbir üzvü

112

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=7V06eb4AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

27

Rauf Hüseynov

Fizika İnstitutu

AMEA-nın müxbir üzvü

73

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=dKWEU6cAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

28

Əyyub Quliyev

Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası

AMEA-nın müxbir üzvü

67

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=1AaU9OsAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

29

Afiq Həsənov

Milli Aviasiya Akademiyası

AMEA-nın müxbir üzvü

46

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=j2DHa6AAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

30

Asəf Hacıyev

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu

Akademik

43

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=rFU8bWwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

31

Vəli Hüseynov

Fizika İnstitutu

AMEA-nın müxbir üzvü

29

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=czMBdqMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

32

İsmayıl İsmayılov

Milli Aviasiya Akademiyası

AMEA-nın müxbir üzvü

8

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=GRNi43AAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

33

Təyyar Cəfərov

Fizika İnstitutu

Akademik

“Google Scholar”-da profili yoxdur

34

Yusif Məmmədov

Bakı Dövlət Universiteti

Akademik

“Google Scholar”-da profili yoxdur

35

Ramiz Qurbanov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

AMEA-nın müxbir üzvü

“Google Scholar”-da profili yoxdur

36

Rüfət Mir-Qasımov

Dubna Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu

AMEA-nın müxbir üzvü

“Google Scholar”-da profili yoxdur
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