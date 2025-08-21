Haqqımızda

ETN: Suriyalı tələbələrin Azərbaycanda təhsil alma imkanları araşdırılır

ETN: Suriyalı tələbələrin Azərbaycanda təhsil alma imkanları araşdırılır ETN: Suriyalı tələbələrin Azərbaycanda təhsil alma imkanları araşdırılır
Elm və təhsil
21 avqust 2025 16:04
ETN: Suriyalı tələbələrin Azərbaycanda təhsil alma imkanları araşdırılır

Suriyalı tələbələrin Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində "Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Təhsil Qrantı" proqramı çərçivəsində təhsil alma imkanlarının araşdırılır.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, humanitar sahələri əhatə edən Suriya - Azərbaycan İşçi Qrupunun onlayn formatda ilk iclası baş tutub.

Görüşdə elm və təhsil nazirinin müavini, humanitar sahələri əhatə edən Suriya - Azərbaycan İşçi Qrupunun rəhbəri Kənan Kərimzadə, Azərbaycan tərəfindən İşçi Qrupunun üzvləri, Azərbaycan Respublikasının Suriya Ərəb Respublikasındakı müvəqqəti işlər vəkili Elnur Şahhüseynov, həmçinin Suriya Ərəb Respublikasının ali təhsil və elmi araşdırmalar nazirinin müavini, humanitar sahələri əhatə edən Suriya–Azərbaycan İşçi Qrupunun rəhbəri Ğeys Varqouzeq və Suriya tərəfindən İşçi Qrupunun üzvləri iştirak ediblər.

Sözügedən görüş çərçivəsində iki ölkə arasında elm, təhsil və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Министерство: Изучаются возможности обучения сирийских студентов в Азербайджане

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
İlham Əliyev: Gələn il Kəlbəcər şəhərində gözəl məktəb istifadəyə veriləcək
İlham Əliyev: Gələn il Kəlbəcər şəhərində gözəl məktəb istifadəyə veriləcək
21 avqust 2025 12:14
BŞTİ: MİDA-da yerləşən yeni bağçanın fəaliyyətə başlaması üçün prosedurlar tamamlanıb
BŞTİ: MİDA-da yerləşən yeni bağçanın fəaliyyətə başlaması üçün prosedurlar tamamlanıb
21 avqust 2025 11:05
AMEA-nın 80 illiyi münasibətilə döş nişanı hazırlanıb
FotoAMEA-nın 80 illiyi münasibətilə döş nişanı hazırlanıb
21 avqust 2025 10:20
MİQ üzrə müsahibənin ilk günündə 872 müəllim dəvət olunub
FotoMİQ üzrə müsahibənin ilk günündə 872 müəllim dəvət olunub
20 avqust 2025 18:13
Cari ilin altı ayında 31 nəfərə elmi dərəcə və dosent adının verilməsinə imtina edilib
Cari ilin altı ayında 31 nəfərə elmi dərəcə və dosent adının verilməsinə imtina edilib
20 avqust 2025 12:45
Lisey və gimnaziyalara qəbulun nəticələri açıqlanıb
Lisey və gimnaziyalara qəbulun nəticələri açıqlanıb
20 avqust 2025 11:55
MİQ üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi başlayıb
MİQ üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi başlayıb
20 avqust 2025 11:43
Magistraturaya əlavə yerləşdirmə ilə qəbul olunanların elektron qeydiyyatının vaxtı açıqlanıb
Magistraturaya əlavə yerləşdirmə ilə qəbul olunanların elektron qeydiyyatının vaxtı açıqlanıb
20 avqust 2025 10:14
Universitetlərə ixtisas seçimi başa çatıb, 86 mindən çox abituriyent ərizəsini təsdiq edib
Universitetlərə ixtisas seçimi başa çatıb, 86 mindən çox abituriyent ərizəsini təsdiq edib
20 avqust 2025 09:15

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi