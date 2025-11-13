İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Emin Əmrullayev: Şagirdlərin təxminən 50 %-i yuxarı sinifdə təhsildə davamlılıq baxımından çətinliklərlə üzləşir

    Elm və təhsil
    • 13 noyabr, 2025
    • 12:18
    Emin Əmrullayev: Şagirdlərin təxminən 50 %-i yuxarı sinifdə təhsildə davamlılıq baxımından çətinliklərlə üzləşir

    İbtidai təhsil pilləsində problemləri həll etmədən orta və ali təhsildə dayanıqlı nəticələr əldə etmək mümkün deyil:

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Milli Məclisin Aqrar siyasət, Ailə, qadın və uşaq məsələləri, Elm və təhsil komitələrinin birgə iclasında 2026-cı ilin dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

    Nazirin sözlərinə görə, təqribən 40-50 % şagird ibtidai mərhələdən sonra təhsildə davamlılıq baxımından çətinliklərlə üzləşir:

    "Bu səbəbdən əsas məqsəd ibtidai təhsilin keyfiyyətini yüksəltməkdir. Təhsildə keyfiyyətin formalaşmasına iki əsas amil təsir göstərir – müəllimin peşəkarlığı və ailə mühitinin rolu:

    "Uşağın təhsilə münasibətinin formalaşmasında ailə və ev mühiti az rol oynamır. Valideynin təhsilə yanaşması, uşağın öyrənməyə motivasiyası prosesin uğuruna birbaşa təsir edir. Ona görə də biz yalnız məktəb daxilində deyil, ailə mühitində də təhsilə dəyər verən bir mədəniyyəti təşviq etməliyik".

    Son xəbərlər

    12:29

    Azərbaycan Dünya Bankı ilə suvarma sahəsində əməkdaşlığın gələcək istiqamətlərini müzakirə edib

    ASK
    12:25

    Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıb

    Media
    12:22

    Ermənistan parlamentinin iclası kvorum olmadığı üçün təxirə salınıb

    Region
    12:22

    Nazir: "Azərbaycanda meyvə və giləmeyvə bağlarının sahəsi 10 % artıb"

    ASK
    12:19

    Rusiya və Gürcüstan arasında danışıqlar nəticəsiz başa çatıb

    Region
    12:18

    Vüqar Gülməmmədov: "Təhsilin orta müddətli xərclər çərçivəsində kəmiyyət göstəriciləri artırılmalıdır"

    Maliyyə
    12:18

    Emin Əmrullayev: Şagirdlərin təxminən 50 %-i yuxarı sinifdə təhsildə davamlılıq baxımından çətinliklərlə üzləşir

    Elm və təhsil
    12:15

    Nazir: Azərbaycanda 600 minə yaxın uşaq üçün məktəbəqədər təhsilə 2,7 milyard manat lazımdır

    Elm və təhsil
    12:14

    Səməd Bəşirli: "Azərbaycanda qadın sahibkarların sayı 7 % artıb"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti