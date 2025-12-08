İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Emin Əmrullayev: Təhsilalanın Azərbaycan dilini mükəmməl bilməsi vacibdir

    Elm və təhsil
    • 08 dekabr, 2025
    • 11:53
    Emin Əmrullayev: Təhsilalanın Azərbaycan dilini mükəmməl bilməsi vacibdir
    Emin Əmrullayev

    Tədrisin hansı dildə aparılmasından asılı olamayaraq, təhsilalanın Azərbaycan dilini mükəmməl bilməsi əsas məsələdir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Milli Məclisdə keçirilən "Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişaf strategiyası: Mövcud vəziyyət və perspektivlər" adlı konfransda çıxışında deyib.

    "Aydındır ki, ölkəmizdə Azərbaycan dili ilə yanaşı, digər dillərdə də tədris aparılır. Tədrisin hansı dildə aparılmasından asılı olmayaraq, təhsilalanın Azərbaycan dilini mükəmməl bilməsi əsas məsələdir", - o qeyd edib.

    Nazir əlavə edib ki, bu istiqamətdə müxtəlif planlar var: "Bir çox hallarda şagirdlərin üzərinə onların daşıya bilməyəcəyi qədər yük qoyulur. Amma əsas məsələ Azərbaycan dilinin tədris saatının artırılması olacaq".

    Emin Əmrullayev tədris Azərbaycan dili Milli Məclis

    Son xəbərlər

    12:34

    Professor: Azərbaycanda da süni intellekt əsaslı tərcümə alqoritmlərinin hazırlanması vacibdir

    Daxili siyasət
    12:32

    Azərbaycan qeyri-ənənəvi məhsulların ixracına başlayıb

    Biznes
    12:26

    Orxan Məmmədov: "Qarabağ KOB-ları Proqramı"na 220 KOB subyekti cəlb edilib"

    Biznes
    12:20

    Dilçilik İnstitutunun direktoru: Azərbaycan dilində rəsmi üslub bərbad gündədir

    Elm və təhsil
    12:18

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" 11 ayda 350 blok-qatar qəbul edib

    İnfrastruktur
    12:17

    Baş katib: Azərbaycan Konstitusiyasının qəbulu Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır

    Region
    12:17

    Nazir: Azərbaycandan Şimali Kiprə investisiya qoyacaq qadınlara bizim qadınlarda olan imtiyazlar verilə bilər

    Xarici siyasət
    12:16

    Tədris dilindən asılı olmayaraq, "Azərbaycan tarixi" fənni 6-cı sinifdən etibarən Azərbaycan dilində keçiriləcək

    Elm və təhsil
    12:15

    Baş nazir: Tailand Kamboca ilə sərhəddəki toqquşmaların təşəbbüskarı olmayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti