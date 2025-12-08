Emin Əmrullayev: Təhsilalanın Azərbaycan dilini mükəmməl bilməsi vacibdir
- 08 dekabr, 2025
- 11:53
Tədrisin hansı dildə aparılmasından asılı olamayaraq, təhsilalanın Azərbaycan dilini mükəmməl bilməsi əsas məsələdir.
"Report"un məlumatına görə, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Milli Məclisdə keçirilən "Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişaf strategiyası: Mövcud vəziyyət və perspektivlər" adlı konfransda çıxışında deyib.
"Aydındır ki, ölkəmizdə Azərbaycan dili ilə yanaşı, digər dillərdə də tədris aparılır. Tədrisin hansı dildə aparılmasından asılı olmayaraq, təhsilalanın Azərbaycan dilini mükəmməl bilməsi əsas məsələdir", - o qeyd edib.
Nazir əlavə edib ki, bu istiqamətdə müxtəlif planlar var: "Bir çox hallarda şagirdlərin üzərinə onların daşıya bilməyəcəyi qədər yük qoyulur. Amma əsas məsələ Azərbaycan dilinin tədris saatının artırılması olacaq".