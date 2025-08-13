Davamiyyəti az olan bağçalar bağlanıb? - SORĞU

Son günlər sosial şəbəkələrdə Bakıda yay mövsümü ilə əlaqədar davamiyyətin az olduğu bağçaların bağlanması iddiası səsləndirilir.
Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, yay mövsümü ilə əlaqədar məktəbəqədər təhsil müəssisələrində müəyyən günlərdə uşaqların davamiyyətində qismən azalma müşahidə olunur.
Qurumdan qeyd edilib ki, azalmaya baxmayaraq, bağçalar normal fəaliyyətini davam etdirir: "Məktəbəqədər təhsil müəssisələrindəki təlim prosesində fasiləsizliyin təmin olunması diqqət mərkəzində saxlanılan əsas amillərdəndir".