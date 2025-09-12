Bu günədək bağçalara müsabiqə yolu ilə qəbul olunan işçilərin sayı açıqlanıb
Elm və təhsil
- 12 sentyabr, 2025
- 10:58
Bu günədək məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə keçirilən müsabiqə yolu ilə 900-dən çox pedaqoji heyət işə qəbul olunub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov yeni tədris ilinə həsr olunmuş tədbirdə deyib
Onun sözlərinə görə, ötən il 11 min məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin pedaqoji heyəti isə diaqnostikadan keçirilib.
