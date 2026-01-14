İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Bu gündən "Ən yaxşı təqdimat" müsabiqəsinə qeydiyyat başlayır

    Elm və təhsil
    • 14 yanvar, 2026
    • 12:06
    Bu gündən Ən yaxşı təqdimat müsabiqəsinə qeydiyyat başlayır

    Bu gündən ümumi təhsil müəssisələrinin 9-11-ci sinif şagirdləri arasında "Ən yaxşı təqdimat" müsabiqəsinin qeydiyyatı prosesinə başlanılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, müsabiqəyə qeydiyyat yanvarın 30-na kimi aktiv olacaq.

    Şagirdlər portal.edu.az platformasında bu məqsədlə yaradılmış "Müsabiqələr və olimpiadalar" bölməsindən müsabiqənin istiqamətini seçərək elektron formada müraciət edə bilərlər.

    Qeydiyyatdan keçmiş təhsilalanlar müsabiqənin region mərhələsində iştirak üçün yerli təhsili idarəetmə qurumları tərəfindən dəvət ediləcəklər. Müsabiqənin final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq təhsilalanlar nəticə ilə bağlı portal.edu.az platforması və mobil telefona SMS göndərilməsi vasitəsilə məlumatlandırılacaqlar.

    Qeyd edək ki, müsabiqə müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin doğum gününün 103-cü ildönümü ilə əlaqədar ulu öndərin zəngin siyasi irsinin, həyat və fəaliyyətinin gənc nəsil tərəfindən öyrənilməsi işinin daha da gücləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilir.

    Heydər Əliyev "Ən yaxşı təqdimat" MÜTDA
    В Азербайджане стартовала регистрация на конкурс "Лучшая презентация" среди школьников

    Son xəbərlər

    12:42

    Hesablama Palatası: Bakı Limanı audit nöqsanlarını aradan qaldırıb

    Maliyyə
    12:39

    Ağdərənin Çapar kəndində 40 ev istismara hazırdır, bu il daha 23 ev bərpa ediləcək

    Daxili siyasət
    12:31

    Bakı-Sumqayıt yolunda beş avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    12:31

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Bu təyinat mənim üçün böyük məsuliyyət və etimaddır"

    Futbol
    12:26

    Ötən il Azərbaycanda külək və günəş enerjisi istehsalı 1 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    12:25

    Ağdərənin Heyvalı kəndində sakinlərin içməli su ilə təmin olunması üçün 60 kubmetrlik çən quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    12:25

    Yuliya Timoşenkonun partiyasının ofisində axtarış aparılıb

    Digər ölkələr
    12:24

    Bakıya yağış, rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:17

    Ötən ilin ən yaxşı fransalı baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti