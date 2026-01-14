Bu gündən "Ən yaxşı təqdimat" müsabiqəsinə qeydiyyat başlayır
14 yanvar, 2026
- 12:06
Bu gündən ümumi təhsil müəssisələrinin 9-11-ci sinif şagirdləri arasında "Ən yaxşı təqdimat" müsabiqəsinin qeydiyyatı prosesinə başlanılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, müsabiqəyə qeydiyyat yanvarın 30-na kimi aktiv olacaq.
Şagirdlər portal.edu.az platformasında bu məqsədlə yaradılmış "Müsabiqələr və olimpiadalar" bölməsindən müsabiqənin istiqamətini seçərək elektron formada müraciət edə bilərlər.
Qeydiyyatdan keçmiş təhsilalanlar müsabiqənin region mərhələsində iştirak üçün yerli təhsili idarəetmə qurumları tərəfindən dəvət ediləcəklər. Müsabiqənin final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq təhsilalanlar nəticə ilə bağlı portal.edu.az platforması və mobil telefona SMS göndərilməsi vasitəsilə məlumatlandırılacaqlar.
Qeyd edək ki, müsabiqə müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin doğum gününün 103-cü ildönümü ilə əlaqədar ulu öndərin zəngin siyasi irsinin, həyat və fəaliyyətinin gənc nəsil tərəfindən öyrənilməsi işinin daha da gücləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilir.