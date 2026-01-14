В Азербайджане стартовала регистрация на конкурс "Лучшая презентация" среди школьников

С сегодняшнего дня в Азербайджане стартует регистрация на конкурс "Лучшая презентация" среди учащихся 9–11-х классов общеобразовательных учреждений.

Как передает Report, об этом сообщает Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Регистрация на конкурс будет активна до 30 января. Учащиеся могут подать электронную заявку, выбрав направление конкурса в разделе "Конкурсы и олимпиады" на платформе portal.edu.az.

Зарегистрированные участники будут приглашены местными органами управления образованием для участия в региональном этапе конкурса. Школьники, прошедшие в финальный этап, будут проинформированы о результатах через платформу portal.edu.az, а также посредством SMS.

Конкурс приурочен к 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.