İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    BŞTİ rəsmisi: Peşəyönümlü siniflərdə təhsil alanlar zamanın tələbinə uyğun yetişdirilir

    Elm və təhsil
    • 14 noyabr, 2025
    • 12:04
    BŞTİ rəsmisi: Peşəyönümlü siniflərdə təhsil alanlar zamanın tələbinə uyğun yetişdirilir

    Süni intellektin sürətli inkişafı nəticəsində növbəti on il ərzində tamamilə yeni peşələr olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) müdir müavini Anar Qədiməliyev "Bir peşənin sirri" festivalında bildirib.

    O qeyd edib ki, peşə təhsilinə maraq hər gün daha da artır:

    "Eyni zamanda məktəblərdə peşəyönümlü siniflərin yaradılması dövlətin bu sahənin inkişafına verdiyi böyük önəmi göstərir. Həmin siniflərdə təhsil alanlar zamanın tələbinə uyğun şəkildə yetişdirilir və formalaşdırılır. Süni intellektin sürətli inkişafı nəticəsində aparılan araşdırmalar göstərir ki, növbəti on il ərzində bizi tamamilə yeni peşələr gözləyir. Bu dəyişikliklər fonunda hər birimizin bir neçə sahə üzrə bacarıq qazanması gələcək həyatımız üçün son dərəcə önəmlidir. Bu baxımdan, peşə təhsili bizə geniş imkanlar yaradır. Bütün məktəb və şagirdləri bu imkanlardan düzgün istifadə etməyə, öyrənməyə və inkişaf etməyə dəvət edirəm".

    Son xəbərlər

    12:39

    Azərbaycan əhalisinin 10 aylıq xərclərinin 6 %-i yanacaqla bağlı olub

    Energetika
    12:39

    Ermənistanın Prezidenti Gürcüstana səfər edəcək

    Region
    12:35

    "Real" İngiltərə klubunun futbolçusunu heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    12:32

    Azərbaycan Ukraynaya kivi ixracını bərpa edib

    Biznes
    12:31

    Azərbaycanla ADB arasında metro şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    12:31
    Foto

    Mərkəzi Asiya və Azərbaycanın media rəhbərləri dövlətlərarası əlaqələrdə KİV-lərin rolunu müzakirə ediblər

    Region
    12:30

    Asiya İnkişaf Bankı 1999-cu ildən Azərbaycana 5,5 milyard dollarlıq maliyyə dəstəyi göstərib

    Maliyyə
    12:30

    Xankəndidə mənzillər satışa çıxarılacaq

    Qarabağ
    12:28

    Sabahdan Azərbaycanda növbəti istilik mövsümü başlayır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti