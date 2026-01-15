İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    "Baku TV": Füzulidə qısa müddətdə böyük uğurlar qazanan təhsil ocağı

    Elm və təhsil
    • 15 yanvar, 2026
    • 18:16
    Baku TV: Füzulidə qısa müddətdə böyük uğurlar qazanan təhsil ocağı

    Baku TV Füzulidə Mirzə Uluqbəy adına bir nömrəli tam orta məktəbdən reportaj hazırlayıb.

    "Report" Baku TV-yə istinadən xəbər verir ki, hazırda məktəbdə 644 şagird təhsil alır, 39 müəllim isə pedaqoji fəaliyyət göstərir.

    Qeyd edək ki, "Böyük Qayıdış" Proqramı çərçivəsində gələcəkdə həm şagirdlərin, həm də müəllimlərin sayının artması gözlənilir. Məktəbin bu günə qədər ümumilikdə 30-dan çox məzunu olub. Onların böyük əksəriyyəti ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunub.

