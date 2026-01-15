Baku TV: Школа в Физули за короткое время добилась заметных успехов

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Наука и образование
    • 15 января, 2026
    • 18:41
    Телеканал Baku TV представил специальный видеорепортаж из средней школы № 1 имени Мирзы Улугбека в городе Физули

    Как сообщает Report, в материале отмечается, что в настоящее время в школе обучаются 644 ученика, а образовательный процесс обеспечивают 39 педагогов. В рамках программы "Великое возвращение" в перспективе ожидается рост числа как учащихся, так и преподавателей.

    Средняя школа № 1 имени Мирзы Улугбека за короткий срок добилась заметных результатов. За период своей деятельности учебное заведение выпустило более 30 выпускников, большинство из которых поступили в высшие учебные заведения. Учащиеся школы также становились победителями предметных олимпиад и различных интеллектуальных конкурсов.

    Также телеканал подготовил репортаж из школы в селе Хыдырлы Агдамского района.

    Отмечается, что в средней школе имени Айкёля Манаса, начавшей работу в сентябре 2025 года, сегодня обучаются 226 учеников.

    Школа рассчитана более чем на 500 учащихся, образовательный процесс в ней обеспечивают 30 сотрудников. В текущем месяце ученики школы впервые представят свое учебное заведение на олимпиадах.

    Ученики и педагоги обеих школ поделились своими впечатлениями и планами в репортажах Baku TV.

