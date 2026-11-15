Azərbaycan Basketbol Liqasında daha bir qarşılaşma baş tutub
Komanda
- 15 noyabr, 2026
- 16:23
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Azərbaycan Basketbol Liqasının VII turunda bu gün daha bir qarşılşama keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, "LANDAU Lions" "Gəncə" ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma "LANDAU Lions"un 85:62 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, turun ilk matçında "Sabah" "Neftçi"ni 93:78 hesabı ilə məğlub edib.
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