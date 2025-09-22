Azərbaycana payız fəsli daxil olub
Elm və təhsil
- 22 sentyabr, 2025
- 22:19
Azərbaycana payız fəsli daxil olub.
"Report" xəbər verir ki, payız sentyabrın 22-si saat 22:19:16-ya təsadüf edir.
Bu zaman gecə ilə gündüz bərabərləşir və Günəş düz şərqdə doğub, qərbdə batır. Günəş ekliptika üzrə hərəkət edib, ekvatoru kəsərək Şimal yarımkürəsindən Cənub yarımkürəsinə keçir. Həmin andan Şimal yarımkürəsində payız, Cənub yarımkürəsində yaz fəsli başlayır.
Qeyd edək ki, payız fəslinin uzunluğu 89 gün 20 saat 43 dəqiqə 45 saniyə olacaq.
