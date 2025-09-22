İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Azərbaycana payız fəsli daxil olub

    Elm və təhsil
    • 22 sentyabr, 2025
    • 22:19
    Azərbaycana payız fəsli daxil olub

    Azərbaycana payız fəsli daxil olub.

    "Report" xəbər verir ki, payız sentyabrın 22-si saat 22:19:16-ya təsadüf edir.

    Bu zaman gecə ilə gündüz bərabərləşir və Günəş düz şərqdə doğub, qərbdə batır. Günəş ekliptika üzrə hərəkət edib, ekvatoru kəsərək Şimal yarımkürəsindən Cənub yarımkürəsinə keçir. Həmin andan Şimal yarımkürəsində payız, Cənub yarımkürəsində yaz fəsli başlayır.

    Qeyd edək ki, payız fəslinin uzunluğu 89 gün 20 saat 43 dəqiqə 45 saniyə olacaq.

    payız

    Son xəbərlər

    00:45

    Quterreş: Fələstin xalqı üçün dövlətçilik mükafat deyil, hüquqdur

    Digər ölkələr
    00:33

    Mahmud Abbas: "HƏMAS Qəzza zolağının idarə olunmasında heç bir rol oynamayacaq"

    Digər ölkələr
    00:29

    Ərdoğan: "Fələstinin tanınması son dərəcə mühüm və tarixi qərardır"

    Digər ölkələr
    00:24
    Foto

    "Blackstone" şirkətinin Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduğu qeyd edilib

    Xarici siyasət
    00:22

    Fələstin prezidenti: "Seçkilər Qəzzada tam atəşkəsdən sonra bir il ərzində baş tutacaq"

    Digər ölkələr
    00:16

    KİV: HƏMAS və İsrail vasitəçiləri yeni atəşkəs təklifi irəli sürüblər

    Digər ölkələr
    23:55

    Ərdoğan: Enerji və müdafiə Türkiyə ilə ABŞ arasında əməkdaşlığın prioritet sahələridir

    Region
    23:42

    Bərdədə 6 yaşlı uşağa evdə sistem vurulduqdan sonra ölüb

    Hadisə
    23:41

    Türkiyədə ağır yol qəzasında iki nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti