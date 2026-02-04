AMEA adlarla bağlı tövsiyə kitabı hazırlayacaq
Elm və təhsil
- 04 fevral, 2026
- 10:19
Şəxs adlarının qoyulması ilə bağlı tövsiyə kitabı hazırlanacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) prezidenti İsa Həbibbəyli məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, kitab aidiyyəti qurumlara təqdim olunacaq.
İ.Həbibbəyli həmçinin bildirib ki, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Toponimika şöbəsinin adı dəyişdirilərək Onomastika şöbəsi adlandırılıb.
Akademik bununla yanaşı, cari il ərzində Xaqani Şirvaninin "Töhfətül-İraqeyn" əsərinin şərhlər verilməklə ilk dəfə çap olunacağını da diqqətə çatdırıb.
Son xəbərlər
10:45
9-cu siniflərin buraxılış imtahanının şəhər və rayonlar üzrə keçirilmə qrafiki açıqlanıbElm və təhsil
10:44
"Zirə"nin futbolçusu I Liqa klubuna keçibFutbol
10:44
Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondlarının ümumi dəyəri dəyişməyibMaliyyə
10:38
Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıbMaliyyə
10:37
Foto
Yasamaldakı yanacaqdoldurma məntəqəsində pozuntu aşkarlanıbHadisə
10:35
Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Finlandiya millisindən təklif alıbFutbol
10:35
Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıbMaliyyə
10:33
Foto
Video
Əbu-Dabidə İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
10:30