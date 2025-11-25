Ali məktəblərin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunub
Elm və təhsil
- 25 noyabr, 2025
- 18:11
Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Özbəkistanın Daşkənd şəhərinə səfəri çərçivəsində Mərkəzi Asiya Universitetini ziyarət edərək universitetin rəhbər heyəti və himayəçilər şurasının sədri Abducabar Abduvaxitov ilə görüşüb, eləcə də universitetin maddi-texniki bazası ilə tanış olub.
Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib.
Eyni zamanda, səfər çərçivəsində "Quacquarelli Symonds" (QS) qlobal reytinq agentliyinin təsisçisi və prezidenti Nuntsio Kvakvarelli ilə də görüş keçirilib, Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması istiqamətində gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub.
Son xəbərlər
18:27
Tramp Milada qədər FED-in gələcək sədrinin adını açıqlayacaqDigər ölkələr
18:26
Azər Allahverənov: Naxçıvanda Türk dünyası üçün yeni bir tarixi səhifə yazıldıXarici siyasət
18:19
Xələf Xələfov Hakan Fidanla regional məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİBXarici siyasət
18:13
Avropa Parlamenti Aİ-nin müdafiə sənayesi proqramını qəbul edibDigər ölkələr
18:11
Foto
Ali məktəblərin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunubElm və təhsil
18:02
"Özbəkneftqaz" SOCAR-la innovasiyalar və rəqəmsal transformasiya sahəsində yeni layihələr formalaşdırırEnergetika
18:02
Azərbaycan Dünya İrs Komitəsinin 20-ci Fövqəladə Sessiyasında yeni seçilmiş üzv kimi iştirak edibXarici siyasət
17:58
Ukraynada sülh əldə olunacağı təqdirdə Zaporojye AES-ə xüsusi status lazım olacaqDigər ölkələr
17:57
Foto