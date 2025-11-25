İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Ali məktəblərin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    • 25 noyabr, 2025
    • 18:11
    Ali məktəblərin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Özbəkistanın Daşkənd şəhərinə səfəri çərçivəsində Mərkəzi Asiya Universitetini ziyarət edərək universitetin rəhbər heyəti və himayəçilər şurasının sədri Abducabar Abduvaxitov ilə görüşüb, eləcə də universitetin maddi-texniki bazası ilə tanış olub.

    Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib.

    Eyni zamanda, səfər çərçivəsində "Quacquarelli Symonds" (QS) qlobal reytinq agentliyinin təsisçisi və prezidenti Nuntsio Kvakvarelli ilə də görüş keçirilib, Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması istiqamətində gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub.

    Elm və Təhsil Nazirliyi Emin Əmrullayev qlobal reytinq ali məktəb

    Son xəbərlər

    18:27

    Tramp Milada qədər FED-in gələcək sədrinin adını açıqlayacaq

    Digər ölkələr
    18:26

    Azər Allahverənov: Naxçıvanda Türk dünyası üçün yeni bir tarixi səhifə yazıldı

    Xarici siyasət
    18:19

    Xələf Xələfov Hakan Fidanla regional məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:13

    Avropa Parlamenti Aİ-nin müdafiə sənayesi proqramını qəbul edib

    Digər ölkələr
    18:11
    Foto

    Ali məktəblərin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    18:02

    "Özbəkneftqaz" SOCAR-la innovasiyalar və rəqəmsal transformasiya sahəsində yeni layihələr formalaşdırır

    Energetika
    18:02

    Azərbaycan Dünya İrs Komitəsinin 20-ci Fövqəladə Sessiyasında yeni seçilmiş üzv kimi iştirak edib

    Xarici siyasət
    17:58

    Ukraynada sülh əldə olunacağı təqdirdə Zaporojye AES-ə xüsusi status lazım olacaq

    Digər ölkələr
    17:57
    Foto

    "Rabitəbank" 31-ci filialını açdı

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti