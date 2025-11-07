İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Müəllimləri təhqir etdiyinə görə işdən çıxarılan direktorun yerinə təyinat olub

    Elm və təhsil
    • 07 noyabr, 2025
    • 16:50
    Bakı şəhəri Seymur Məmmədov adına 301 nömrəli tam orta məktəbə direktor təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.

    Əmrə əsasən, Ruhiyyə Vaqif qızı İmanova məktəbə direktor təyin edilib.

    Xatırladaq ki, məktəbin sabiq direktoru Sevda Sarıyeva nöqsanlara və müəllimləri təhqir etdiyinə görə işdən çıxarılmışdı.

