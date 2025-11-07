Müəllimləri təhqir etdiyinə görə işdən çıxarılan direktorun yerinə təyinat olub
Elm və təhsil
- 07 noyabr, 2025
- 16:50
Bakı şəhəri Seymur Məmmədov adına 301 nömrəli tam orta məktəbə direktor təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, Ruhiyyə Vaqif qızı İmanova məktəbə direktor təyin edilib.
Xatırladaq ki, məktəbin sabiq direktoru Sevda Sarıyeva nöqsanlara və müəllimləri təhqir etdiyinə görə işdən çıxarılmışdı.
Son xəbərlər
17:17
Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə ölkədə 174 minə yaxın ağac və kol əkilibEkologiya
17:12
Azərbaycan mədəni ictimaiyyəti Prezident İlham Əliyevi təbrik edibDaxili siyasət
17:12
Foto
Azərbaycanda sığorta sektorunun qarşısındakı çağrışlar müzakirə edilibMaliyyə
17:07
Foto
Binəqədi rayonunda imtiyazlı xəstələr üçün yeni aptek fəaliyyətə başlayıbSağlamlıq
17:05
Foto
"Rabitəbank" yeni konseptli "Naxçıvan" filialinın açılışını etdiMaliyyə
17:04
Vətən müharibəsinin 238 iştirakçısının əvvəlki sağlamlığı bərpa edilibSosial müdafiə
17:03
Foto
Yunanıstan səfirinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatıbXarici siyasət
17:02
Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha bir matç keçirilibKomanda
16:58