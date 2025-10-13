İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Xocalıda ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Ekologiya
    • 13 oktyabr, 2025
    • 13:32
    Xocalıda ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Xocalı rayonunun Ballıca kəndində ağacəkmə aksiyası baş tutub.

    "Report"un bölgəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Zəfərin 5 illiyinə həsr edilmiş "Mənəvi dəyərlər" həftəsi çərçivəsində Qarabağa səfər edənlərin iştirakı ilə Xocalı rayonunun Ballıca kəndində ağacəkmə aksiyası keçirilib.

    Aksiyada Ballca-Vəngli yolunun sağ istiqamətində ayrılan xüsusi sahədə müxtəlif növ ağaclar əkilib.

    Qeyd edək ki, sözügedən layihə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Qarabağ Universiteti, Komitənin tabeliyindəki Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu və Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir.

    Xocalı Ballıca kəndi Ağacəkmə aksiyası
    Foto
