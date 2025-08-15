Gəncədə ilk dəfə qurumuş və qəzalı ağaclarla bağlı pilot layihəyə başlanılıb

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi və Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti qurumuş və qəzalı ağacların vəziyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə monitorinqlər aparıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mirsalam Qənbərov deyib.
Onun sözlərinə görə, 500-dən çox bioloji inkişafdan qalmış, quru və qəzalı ağac müəyyən olunaraq inventarlaşdırılır, onların qeydiyyatı, nömrələnməsi işləri aparılır:
"Qurumuş və qəzalı ağacların yerində mövsümdə, yəni sentyabrda yerli iqlim və torpaq şəraitinə uyğun ağaclar əkiləcək. Bu işləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin aidiyyəti qurumlarının iştirakı ilə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin müvafiq qurumları həyata keçirəcək. Bununla bağlı Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində ictimai dinləmənin keçirilməsi nəzərdə tutulub".
M.Qənbərov həmçinin bildirib ki, ilk dəfə Gəncədə pilot layihə olaraq belə bir yanaşma tətbiq edilir:
"Gəncədə qurumuş ağaclar nömrələnir, bu pilot layihə sui-istifadə hallarının qarşısını alacaq. İndiyədək ətraf-mühitlə bağlı bizi qane etməyən məsələlər var idi. Qurumuş, qəzalı, ağacların götürülmədən öncə inventarlaşdırılması, nömrələnməsi, etiketlənməsi, sayı, yerləri və onların yerinə mövsümdə əkiləcək yeni ağaclar barədə məlumatların olması, bu informasiyaların www.agac.az səhifəsinə yerləşdirilməsi həm də sui-istifadə hallarının qarşısını alacaq. İlk dəfə Gəncədə pilot layihə olaraq belə bir yanaşma tətbiq olunur. İstənilən vərəndaş səhifəyə daxil olaraq ağacın müqəddəratı ilə bağlı məlumatlana bilər. Bundan sonra həmin siyahida hansısa uyğunsuzluq olarsa, ağacların haradan və necə götürüldüyü aşkarlanacaq".