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    Salyan və Saatlıda qanunsuz ağac kəsiminə görə yaşıllıqlara 47 540 manat ziyan dəyib

    Ekologiya
    • 02 oktyabr, 2026
    • 17:35
    Salyan və Saatlıda qanunsuz ağac kəsiminə görə yaşıllıqlara 47 540 manat ziyan dəyib

    Salyan və Saatlıda qanunsuz ağac kəsiminə görə yaşıllıqlara 47 540 manat ziyan dəyib

    Bu barədə "Report"a Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, araşdırma zamanı Salyan rayonunun Sarvan kəndi və Saatlı rayonunun Sarıcalar kəndi ərazisində ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində yaşıllıqlara 47 540 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib.

    Hər bir fakt üzrə yaşıllıqlara dəymiş ziyanın məbləği cinayət tərkibi yaratdığından məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün toplanmış materiallar hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilib.

    Qanunsuz ağac kəsimi Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti Salyan Saatlı
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