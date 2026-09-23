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    Salyan şossesində 500 yeni ağac əkilib

    Ekologiya
    • 23 sentyabr, 2026
    • 12:16
    Salyan şossesində 500 yeni ağac əkilib

    Bakının Qaradağ rayonunda, Salyan şossesi boyunca 500 yeni ağac əkilib.

    Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin (BŞİH) mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ağacəkmə aksiyası BŞİH və "Regional İnkişaf" İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 27 sentyabr – Anım Gününə həsr edilib. Aksiyada Bakı şəhəri icra hakimiyyətlərinin rəhbərliyi, əməkdaşları və struktur bölmələrinin işçiləri, RİİB-in könüllüləri iştirak ediblər.

    Aksiyanın keçirildiyi ərazi yararsız tullantılardan təmizlənib və Abşeron yarımadasının torpaq-iqlim şəraitinə uyğun ­­­500 yeni ağac əkilib.

    Salyan şossesində 500 yeni ağac əkilib
    Salyan şossesində 500 yeni ağac əkilib
    Salyan şossesində 500 yeni ağac əkilib
    Salyan şossesində 500 yeni ağac əkilib
    Salyan şossesində 500 yeni ağac əkilib
    Salyan şossesində 500 yeni ağac əkilib
    Salyan şossesində 500 yeni ağac əkilib
    Ağacəkmə aksiyası 27 Sentyabr - Anım Günü Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti (BŞİH) Qaradağ rayonu

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