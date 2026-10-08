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    Sabah leysan olacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 08 oktyabr, 2026
    • 17:58
    Sabah leysan olacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Azərbaycanda oktyabrın 9-da bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 9-u gündüzdən 10-u axşamadək arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, 9-u axşamdan 10-u səhərədək isə yağışın intensiv və güclü olacağı ehtimalı var.

    Azərbaycanın rayonlarında oktyabrın 9-u gündüzdən 10-u axşamadək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, 10-u gündüz bəzi şərq rayonlarında yağıntıların qısa müddətə güclənəcəyi ehtimal olunur.

    Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın, Lənkəran-Astara bölgəsinin, eyni zamanda Naxçıvan MR-nın bəzi çaylarından qısamüddətli daşqın və sel keçəcəyi istisna olunmur.

    Hava proqnozu Leysan Subasma (daşqın) Əlverişsiz hava şəraiti Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    В Азербайджане ожидаются ливни и грозы
    Heavy rain, thunderstorms forecast in parts of Azerbaijan on October 9 - WARNING
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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