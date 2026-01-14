İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Qaxda qarın hündürlüyü 30 sm-ə çatıb, yollar xüsusi texnika ilə təmizlənir

    Qaxda qarın hündürlüyü 30 sm-ə çatıb, yollar xüsusi texnika ilə təmizlənir

    Ekologiya
    • 14 yanvar, 2026
    • 11:44
    Qaxda qarın hündürlüyü 30 sm-ə çatıb, yollar xüsusi texnika ilə təmizlənir

    Qax rayonunun bir sıra dağ kəndlərinə güclü qar yağıb, yollar xüsusi texnika ilə qardan təmizlənir.

    Bu barədə "Report"un Şimal-qərb bürosuna Azərbaycan Dövlət Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) tabeliyində olan 13 nömrəli Yol İstismarı MMC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, səhər saatlarından etibarən, Qorağan-Qax-Zaqatala, Qax-İlisu-Sarıbaş, Qax-Qaşqaçay-Armudlu avtomobil yollarında hərəkətin intensivliyini təmin etmək üçün yollar texnikalar vasitəsilə qardan təmizlənib.

    Hazırda Qaxın Sarıbaş kəndində qarın qalınlığı 30, İlisu kəndində isə 20 santimetrdir.

    Qax rayonu qar texnika

