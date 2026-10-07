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    Azərbaycanda oktyabrın 10-da ov mövsümü açılacaq

    Ekologiya
    • 07 oktyabr, 2026
    • 13:01
    Azərbaycanda oktyabrın 10-da ov mövsümü açılacaq

    "Ov Məsələləri üzrə Koordinasiya Şurası"nın növbəti iclası keçirilib və oktyabrın 10-dan etibarən ov mövsümünün açıq elan edilməsinə qərar verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəsmisi Rəşad Allahverdiyev məlumat verilib.

    Xidmət rəsmisi bildirib ki, ov etmək istəyən vətəndaşlar ovlanmasına icazə verilən vəhşi heyvan və quşların ovlanma müddətləri və normaları barədə məlumatları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin eco.gov.az rəsmi internet səhifəsinin "Elanlar" bölməsindən əldə edə bilərlər:

    "Ov həvəskarlarına müraciət olunur ki, ov zamanı ov qaydalarının mövcud normativlərinə əməl etsinlər, yalnız ovçuluq təsərrüfatlarından və ov üçün müəyyən edilmiş ərazilərdən istifadə etsinlər".

    Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) Ov mövsümü
    В Азербайджане с 10 октября открывается сезон охоты
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