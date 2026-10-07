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    В Азербайджане с 10 октября открывается сезон охоты

    Экология
    • 07 октября, 2026
    • 13:28
    В Азербайджане с 10 октября открывается сезон охоты

    В Азербайджане с 10 октября открывается сезон охоты, сообщили в Службе охраны биологического разнообразия.

    Как передает Report, соответствующее решение принято на очередном заседании Координационного совета по вопросам охоты.

    Как отметил представитель службы Рашад Аллахвердиев, информация о сроках и нормах охоты на разрешенные виды диких животных и птиц размещена в разделе "Объявления" на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов.

    "Охотникам необходимо соблюдать существующие нормативы правил охоты и использовать только охотничьи хозяйства и территории, отведенные для охоты", - сказал он.

    Сезон охоты Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана
    Azərbaycanda oktyabrın 10-da ov mövsümü açılacaq
    44 - Tezliklə
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