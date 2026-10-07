В Азербайджане с 10 октября открывается сезон охоты, сообщили в Службе охраны биологического разнообразия.

Как передает Report, соответствующее решение принято на очередном заседании Координационного совета по вопросам охоты.

Как отметил представитель службы Рашад Аллахвердиев, информация о сроках и нормах охоты на разрешенные виды диких животных и птиц размещена в разделе "Объявления" на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов.

"Охотникам необходимо соблюдать существующие нормативы правил охоты и использовать только охотничьи хозяйства и территории, отведенные для охоты", - сказал он.