В Азербайджане с 10 октября открывается сезон охоты
Экология
- 07 октября, 2026
- 13:28
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В Азербайджане с 10 октября открывается сезон охоты, сообщили в Службе охраны биологического разнообразия.
Как передает Report, соответствующее решение принято на очередном заседании Координационного совета по вопросам охоты.
Как отметил представитель службы Рашад Аллахвердиев, информация о сроках и нормах охоты на разрешенные виды диких животных и птиц размещена в разделе "Объявления" на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов.
"Охотникам необходимо соблюдать существующие нормативы правил охоты и использовать только охотничьи хозяйства и территории, отведенные для охоты", - сказал он.
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