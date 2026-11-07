Naxçıvanda Zəfər Gününə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib
- 07 noyabr, 2026
- 16:49
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8 Noyabr-Zəfər Gününün 6-cı ildönümü ərəfəsində Naxçıvan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Pürcüvar Dövlət Meşəsi ərazisində ağacəkmə aksiyası keçirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, aksiyada Naxçıvanın Baş naziri Cabbar Musayev, dövlət və hökumət nümayəndələri, eləcə də Nazirliyin və tabeliyindəki qurumların əməkdaşları iştirak ediblər.
Aksiya çərçivəsində 1 hektar sahədə 825 ədəd tut tingi əkilib.
Naxçıvanın ekologiya və təbii sərvətlər naziri Xanlar Mustafayev Baş nazirə 2026-cı ilin yaz mövsümündə həyata keçirilən yaşıllaşdırma tədbirləri, eləcə də cari ilin payız əkin mövsümündə nəzərdə tutulan işlər barədə ətraflı məlumat verib. Bildirib ki, muxtar respublika ərazisində yaz mövsümündə 231,23 hektarda meşəsalma və meşəbərpa tədbirləri həyata keçirilib, payız mövsümündə isə 254,27 hektar sahədə həyata keçirilməsi planlaşdırılıb.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən ağacların nömrələnməsi layihəsi çərçivəsində əkilən tinglər uçota alınaraq inventarlaşdırılıb və hər bir ağacın üzərinə fərdi identifikasiyasını təmin edən inventar lövhələr vurulub.