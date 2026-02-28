İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Naxçıvanda qarın hündürlüyü 1 metri keçib

    Ekologiya
    • 28 fevral, 2026
    • 13:32
    Naxçıvanda qarın hündürlüyü 1 metri keçib

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının bir sıra ərazilərində qar örtüyü qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə MR-in Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, qar örtüyünün hündürlüyü Şahbuz rayonunda 4 sm, Kəngərli rayonunda 1 sm, Şərur rayonunun Axura kəndində 3 sm, Şahbuz rayonunun Kükü kəndində 68 sm, Biçənək kəndində 33 sm, Culfa rayonunun Göydərə kəndində 1 sm, Parağaçay Qar Uçqunu Stansiyasında isə 34 sm təşkil edir. Parağaçay Qar Uçqunu Stansiyasının 3000 metr yüksəklikdə yerləşən ərazisində isə faktiki qar örtüyünün hündürlüyü 114 sm qeydə alınıb.

    Hazırda qar yağışı müşahidə olunmur.

    Son xəbərlər

    14:42
    Foto

    İsmayıllıda üç avtomobil toqquşub, ölənlər və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    14:40

    Türkiyə və Azərbaycan daxili işlər nazirləri telefonda danışıb

    Region
    14:38

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu il ərzində 9 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    14:36

    Sibiqa İrandakı vəziyyət barədə: Tehran diplomatik həll fürsətini əldən verib

    Digər ölkələr
    14:34

    BƏƏ-də raket hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    14:25

    İraqda hava zərbələri nəticəsində iki nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    14:22

    KİV: Ər-Riyadda partlayışlar qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    14:19
    Foto

    BMMT-nin Baş katibi Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü ilə bağlı çağırış edib

    Hadisə
    14:18

    İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycandakı vətəndaşlarına müraciət edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti