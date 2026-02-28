Naxçıvanda qarın hündürlüyü 1 metri keçib
Ekologiya
- 28 fevral, 2026
- 13:32
Naxçıvan Muxtar Respublikasının bir sıra ərazilərində qar örtüyü qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə MR-in Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, qar örtüyünün hündürlüyü Şahbuz rayonunda 4 sm, Kəngərli rayonunda 1 sm, Şərur rayonunun Axura kəndində 3 sm, Şahbuz rayonunun Kükü kəndində 68 sm, Biçənək kəndində 33 sm, Culfa rayonunun Göydərə kəndində 1 sm, Parağaçay Qar Uçqunu Stansiyasında isə 34 sm təşkil edir. Parağaçay Qar Uçqunu Stansiyasının 3000 metr yüksəklikdə yerləşən ərazisində isə faktiki qar örtüyünün hündürlüyü 114 sm qeydə alınıb.
Hazırda qar yağışı müşahidə olunmur.
Son xəbərlər
14:42
Foto
İsmayıllıda üç avtomobil toqquşub, ölənlər və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB-2Hadisə
14:40
Türkiyə və Azərbaycan daxili işlər nazirləri telefonda danışıbRegion
14:38
Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu il ərzində 9 %-ə yaxın artıbMaliyyə
14:36
Sibiqa İrandakı vəziyyət barədə: Tehran diplomatik həll fürsətini əldən veribDigər ölkələr
14:34
BƏƏ-də raket hücumu nəticəsində bir nəfər ölübDigər ölkələr
14:25
İraqda hava zərbələri nəticəsində iki nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıbDigər ölkələr
14:22
KİV: Ər-Riyadda partlayışlar qeydə alınıbDigər ölkələr
14:19
Foto
BMMT-nin Baş katibi Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü ilə bağlı çağırış edibHadisə
14:18