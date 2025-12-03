İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Bəzi yerlərdə qarın hündürlüyü 3 sm-ə çatıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 03 dekabr, 2025
    • 09:53
    Bəzi yerlərdə qarın hündürlüyü 3 sm-ə çatıb - FAKTİKİ HAVA

    Yağan qarın hündürlüyü Şahdağda 3, Qrız (Quba) və Lazada (Qusar) 2 sm-dir.

    "Report" xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin dekabrın 3-ü saat 9:00-a olan məlumatına əsasən ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti davam edir, dağlıq ərazilərdə - Kəlbəcər, Laçın, Şahdağ, Daşkəsən, Gədəbəy, Xınalıq (Quba), Qrız(Quba), Lazada(Qusar) qar yağır.

    Düşən yağıntının miqdarı Qobustanda 14, Şamaxıda 12, Bakıda və Abşeron yarımadasında 5, Şəkidə 4, Xızı və Göyçayda 3, Şabran və Qubada 2, İsmayıllı, Goranboy, Şəmkir, Gəncə, Sarıbaş (Qax), Culfa, Astara, Mingəçevir, Yevlax, Kürdəmir, Sabirabad, Naftalan, Tərtər, İmişli, Qubadlı, Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Füzulidə 1 mm-dir.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyi əsir, küləyin sürəti arabir 17 m/s-dək güclənir.

    Şamaxı, Xızı, Naxçıvan, Quba, Qusar, Yevlax, Göyçay, Lerikdə duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşır.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti qar Yağıntılı hava şəraiti

    Son xəbərlər

    10:14

    Qırğızıstan Prezidenti Pakistana dövlət səfəri edəcək

    Digər ölkələr
    10:13
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Kamal Abdullanın 75 illik yubileyi qeyd olunub

    Daxili siyasət
    10:12

    Ruan Renato "Zirə"nin heyətində 100-cü oyununu keçirib

    Futbol
    10:12

    Pulunuzu bu yolla artıra bilərsiniz – illik 12 % artım

    Maliyyə
    10:10

    Bakıda yanğın-xilasetmə xidmətləri rəhbərlərinin beynəlxalq konfransı keçirilir

    Xarici siyasət
    10:09

    "Azərkosmos": "Azersky-2" peyki proqramının icrası cədvəl üzrə davam edir

    İKT
    10:04

    Xaçmazda mopeddən yıxılan kişi ölüb

    Hadisə
    09:56

    "Barselona"ın futbolçusu üç həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    09:53

    Bəzi yerlərdə qarın hündürlüyü 3 sm-ə çatıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti