    Cəlilabadda 70 ədəd "Şərq tuyası" ağacı əkilib

    Ekologiya
    14 noyabr, 2025
    19:58
    Cəlilabadda 70 ədəd Şərq tuyası ağacı əkilib

    Cəlilabad rayonunda 70 ədəd "Şərq tuyası" ağacı əkilib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində rayon ərazisində yaşıllıqların bərpası və qorunması istiqamətində növbəti aksiya keçirilib.

    Bu çərçivədə Cəlilabad şəhəri Heydər Əliyev prospektinin sağ və sol hissəsində əkilmiş yaşıllıq zolağına keçirilən baxış zamanı qurumuş ağaclar müəyyən edilərək çıxarılıb, həmçinin boş qalmış sahələr dəqiqləşdirilib.

    Ətraf mühitin mühafizəsi və yaşıllıq örtüyünün artırılması məqsədilə həmin ərazilərdə 70 ədəd "Şərq tuyası" ağacı əkilib.

    Cəlilabad rayonu ağac Aksiya

