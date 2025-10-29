Bəzi yerlərdə küləkli və yağıntılı hava müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA
Ekologiya
- 29 oktyabr, 2025
- 19:46
Azərbaycanın bəzi yerlərində küləkli və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bir sıra ərazilərdə şimal-qərb küləyi əsir. Küləyin maksimal sürəti arabir Goranboyda 27, Naftalanda 24, Tovuz və Gəncədə 20, Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda Mingəçevirdə 19, Şəki və Bərdədə 18, Zəngilan və Kəlbəcərdə 17, Şəmkirdə 16 m/s-dək güclənir.
Zaqatala, Balakən, Gədəbəy, Xaçmaz, Qubada arabir yağış yağır.
