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    Bəzi rayonlara yağış yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 06 oktyabr, 2026
    • 09:31
    Bəzi rayonlara yağış yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Azərbaycanda hava şəraiti əsasən yağmursuz keçib, lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında arabir yağış yağıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin oktyabrın 6-sı saat 9:00-a olan məlumatında qeyd edilib.

    Düşən yağıntının miqdarı Astarada 7, Cəlilabad, Lənkəran, Lerikdə 5, Salyan, Neftçalada 2, Biləsuvar, Quba, Sabirabad, Zərdab, Hacıqabul, eyni zamanda Bakıda və Abşeron yarımadasında 1 mm-dək qeydə alınıb.

    Faktiki hava Salyan Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
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