Azərbaycan Prezidenti: Xəzər dənizi sürətlə kiçilir və əsas səbəb iqlim dəyişmələri deyil
Ekologiya
- 25 sentyabr, 2025
- 21:17
Hələ 2022-ci ildə Xəzəryanı Dövlətlərin Zirvə Toplantısında mən Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətinin pisləşməsi məsələsini qaldırmışdım. Bu gün vəziyyət daha pisdir. Xəzər dənizi sürətlə kiçilir. Əsas səbəb iqlim dəyişmələri deyil.
"Report" xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı səsləndirib.
Dövlət başçısı qeyd edib ki, gözlənilməz nəticələri olan ekoloji fəlakətin qarşısını almaq üçün sahilyanı dövlətlərin birgə səylərinə ehtiyac var. Azərbaycan, həmçinin bu problemin həlli istiqamətində BMT ilə də sıx əməkdaşlığa hazırdır.
Son xəbərlər
21:38
Tramp: Qəzzada nizamlanmaya dair razılaşmalar tezliklə əldə olunacaqDigər ölkələr
21:38
Azərbaycanda təşkil olunacaq III MDB Oyunları üçün daha bir ölkə qeydiyyatdan keçibFərdi
21:33
Foto
Prezident İlham Əliyev BMT Baş katibi ilə görüşüb - YENİLƏNİBXarici siyasət
21:24
Azərbaycan Prezidenti BMT kürsüsündən beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edibXarici siyasət
21:21
İlham Əliyev: Biz həm müharibədə, həm də sülhdə qələbə qazandıqDaxili siyasət
21:20
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan qlobal səviyyədə humanitar yardım səyləri ilə qürur duyurXarici siyasət
21:19
Foto
Manvel Qriqoryanın etirafları məhkəmədə sübut kimi tədqiq edilibDaxili siyasət
21:17
Azərbaycan Prezidenti: Xəzər dənizi sürətlə kiçilir və əsas səbəb iqlim dəyişmələri deyilEkologiya
21:17
Foto