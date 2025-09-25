Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Президент: Проблема обмеления Каспия не связана с изменением климата

    Экология
    • 25 сентября, 2025
    • 21:21
    Еще в 2022 году на Саммите прикаспийских государств я поднимал вопрос, касающийся ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина не в изменении климата.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы", - подчеркнул глава государства.

    Azərbaycan Prezidenti: Xəzər dənizi sürətlə kiçilir və əsas səbəb iqlim dəyişmələri deyil
    Azerbaijan President: The Caspian Sea is shrinking rapidly and the main reason is not climate change

