İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan bu il də "Yer saatı" beynəlxalq kampaniyasına qoşulacaq

    • 27 mart, 2026
    • 12:57
    Azərbaycan bu il də Yer saatı beynəlxalq kampaniyasına qoşulacaq

    "Yer saatı" beynəlxalq kampaniyasının Azərbaycan üzrə rəsmi əlaqələndiricisi olan IDEA İctimai Birliyinin və Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondunun (WWF) birgə təşkilatçılığı ilə martın 28-də kütləvi aksiya təşkil ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, kampaniyaya qoşulan bir çox qurum və təşkilatlar yerli vaxtla saat 20:30-dan başlayaraq binalarının fasad işıqlarını bir saatlıq söndürəcəklər.

    Qeyd edək ki, bu il dünyada "Yer saatı"nın 20 illiyi qeyd olunur. Azərbaycan bu qlobal kampaniyanı dəstəkləyən ölkələrin siyahısına 2011-ci ildə qoşulub və o vaxtdan bəri kampaniya hər il IDEA-nın dəstəyi ilə ölkəmizdə keçirilir.

    Dünyada ətraf mühitə həsr olunmuş ən böyük hərəkat olaraq, "Yer saatı" milyonlarla insanı iqlim dəyişikliyinin dayandırılması uğrunda səfərbər edir. 2007-ci ildə Avstraliyanın Sidney şəhərində işıqların kütləvi söndürülməsi təşəbbüsü kimi başlanmış bu kampaniya dünyanın əksər ölkələrində, minlərlə şəhərlərdə qeyd edilir. Hər il mart ayının son şənbə günündə qeyd olunan "Yer saatı" aksiyaları zamanı böyük şəhərlərdəki məşhur binaların fasad işıqları bir saatlıq söndürülür. Bununla yanaşı, milyonlarla insan fərdi olaraq da bu aksiyaya qoşulmaqla, ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində həmrəylik nümayiş etdirir.

    İqlim dəyişikliyi təhlükəsinin ciddiliyini, ona qarşı mübarizənin isə bəşəriyyət üçün vacibliyini nəzərə alaraq, IDEA İctimai Birliyi və Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu (WWF) hər kəsi martın 28-də saat 20:30-da işıqları 60 dəqiqəlik söndürməklə aksiyaya qoşulmağa və planetimizə bir saat vaxt ayırmağa dəvət edir.

    Son xəbərlər

    13:08
    Foto

    Türkiyə Gürcüstanın Xüsusi Əməliyyatlar Qüvvələrinə hərbi texnika təhvil verib

    Daxili siyasət
    12:57

    Azərbaycan bu il də "Yer saatı" beynəlxalq kampaniyasına qoşulacaq

    Ekologiya
    12:38

    İntensiv yağıntılar sabah da davam edəcək

    Ekologiya
    12:25

    Beynəlxalq səyyahlar Zəngilana səfər ediblər

    Qarabağ
    12:25

    "AGS CO" Albaniya ərazisində TAP qaz kəməri sisteminə texniki xidmət göstərməyi davam etdirəcək

    Energetika
    12:19

    Qriqoryan: İrəvan Azərbaycan ərazisindən tranziti ticarətin artımının açarı hesab edir

    Region
    12:18

    Azərbaycanda armatur istehsalı 18 % azalıb

    Sənaye
    12:16
    Foto

    Rusiyanın İrana göndərdiyi növbəti yardım Azərbaycandan yola salınıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:09

    Yonas Urbiq zədə səbəbindən Almaniya millisinin yoldaşlıq oyunlarını buraxacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti