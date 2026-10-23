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    Mürsəl İbrahimov Şuşada vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 23 oktyabr, 2026
    • 12:19
    Mürsəl İbrahimov Şuşada vətəndaşları qəbul edib

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov oktyabrın 23-də Şuşa şəhərində Şuşa, Xankəndi, Xocalı və Xocavənd şəhər və rayonlarında qeydiyyatda olan vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbuldan əvvəl ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü ziyarət edilərək önünə gül dəstəsi qoyulub, əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib.

    Qəbulda vətəndaşlar Dövlət Xidmətində həqiqi hərbi xidmətə və ya işə qəbul, övladlarının gələcək müddətli həqiqi hərbi xidmət yerinin müəyyənləşdirilməsi və s. məsələlərlə bağlı müraciət ediblər.

    Xidmət rəisi qəbul zamanı hər bir vətəndaşın müraciətini dinləyib, qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib.

    Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Dövlət Xidmətinin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər aidiyyəti qurumlara yönəldilib.

    Mürsəl İbrahimov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
    Mürsəl İbrahimov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
    Mürsəl İbrahimov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
    Mürsəl İbrahimov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
    Mürsəl İbrahimov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
    Mürsəl İbrahimov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
    Mürsəl İbrahimov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
    Mürsəl İbrahimov Şuşada vətəndaşları qəbul edib
    Mürsəl İbrahimov Vətəndaş qəbulu Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti (SHXÇDX)
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